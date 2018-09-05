В Крым по «единому» билету приехали больше 228 тысяч туристов

СЕГОДНЯ 14:54 2018-09-05T15:01:13+03:00

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В Крым по «единому» билету приехали 228740 человек, а уехали 173781. Если к этим цифрам добавить число людей, воспользовавшихся удобным билетом для поездки в Абхазию, то рост пассажиропотока, по сравнению с прошлым годом, составил 15%.

- С 30 апреля по 5 сентября 2018 «единым» билетом в Крым и Республику Абхазия и в обратном направлении с использованием железнодорожного, авиационного и автотранспорта перевезено 404 794 пассажира, - сообщает Единая транспортная дирекция. - «Единым» билетом с использованием железнодорожного транспорта перевезено 342921 пассажир, с использованием авиатранспорта – 61873 пассажира.

По «единому» билету пассажиры могут уехать в нужном им направлении вплоть до 30 сентября. С учетом предварительных продаж, в общей сложности уже оформлено 443008 билетов.

ВАЖНО

Перевозки по «единому» билету в Крым и обратном направлении осуществляются с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя, а также с пересадкой в автобусы на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы.

Напомним, с начала года Крым посетили больше 5 миллионов туристов. Это на 1 миллион больше, чем в прошлом году. Всего до конца года планируют принять больше 6,5 миллионов человек.