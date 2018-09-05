В Севастополе к зиме электронная карта оплаты проезда появится во всем транспорте
В Севастополе к зиме единая электронная карта оплаты проезда будет действовать во всех троллейбусах, автобусах, катерах и паромах.
По карте проезд стоит дешевле. Для сравнения, билет на катер и паром за наличный расчет стоит 22 и 28 рублей соответственно, по единой карте - 20 рублей. В автобусах и троллейбусах проезд стоит 18 рублей, по карте 15 и 14 рублей соответственно.
- Сегодня карта действует на всех транспортных средствах ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» и ГУП «Севастопольский морской порт», а до конца текущего года планируется установить систему и на всех маршрутах коммерческих предприятиях, - сообщили в пресс-службе правительства города.
Пока что электронной картой пользуются 25% севастопольцев.
Напомним, проезд в троллейбусах в Симферополе может подорожать до 18 рублей. Сейчас пассажиры платят 14 рублей.