2018-09-05T16:41:54+03:00
Общество

В Севастополе к зиме электронная карта оплаты проезда появится во всем транспорте

Пока что ею пользуются только 25% горожан
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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По карте проезд стоит дешевле.По карте проезд стоит дешевле.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Севастополе к зиме единая электронная карта оплаты проезда будет действовать во всех троллейбусах, автобусах, катерах и паромах.

По карте проезд стоит дешевле. Для сравнения, билет на катер и паром за наличный расчет стоит 22 и 28 рублей соответственно, по единой карте - 20 рублей. В автобусах и троллейбусах проезд стоит 18 рублей, по карте 15 и 14 рублей соответственно.

- Сегодня карта действует на всех транспортных средствах ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» и ГУП «Севастопольский морской порт», а до конца текущего года планируется установить систему и на всех маршрутах коммерческих предприятиях, - сообщили в пресс-службе правительства города.

Пока что электронной картой пользуются 25% севастопольцев.

Напомним, проезд в троллейбусах в Симферополе может подорожать до 18 рублей. Сейчас пассажиры платят 14 рублей.

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