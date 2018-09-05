2018-09-05T18:07:40+03:00
Общество

На Крым через 2 часа обрушатся дожди и грозы

Порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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На выходных станет прохладнее, днем ожидается не больше +20...+25 градусов.На выходных станет прохладнее, днем ожидается не больше +20...+25 градусов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму вечером 5 сентября ухудшится погода. Полуостров накроют сильные дожди.

- В ближайшие два-три часа и до конца суток 5, и сутки 6 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, - сообщает ГУ МЧС России по РК. - Ожидается штормовой ветер, порывы усилятся до 17-22 метров в секунду.

Непогоду в Крым принесет черноморский циклон.

В ближайшие дни ожидается похолодание. В субботу и воскресенье, 8 и 9 сентября, максимальные температуры воздуха понизятся до 20-25 градусов. До этого в Крыму была аномальная жара, днем воздух прогревался до +34, что на семь и более градусов выше климатической нормы.

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