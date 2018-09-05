2018-09-05T18:55:40+03:00
Происшествия

МЧС: Необходимости вводить режим чрезвычайной ситуации в Армянске нет

Поверхность зданий и асфальт обрабатывают 15 спецавтомобилей
Анастасия ЖУКОВА
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Необходимости вводить режим ЧС в Армянске нет. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления МЧС по Республике Крым Алексей Фридман.

По его словам, в городе, а также соседних селах Перекоп, Волошино, Пятихатка, Филатовка и Суворово обрабатывают асфальт и поверхность зданий. Задействовано 15 единиц техники.

Кроме того, на территории Армянска работают федеральные службы и ведомства, эксперты берут пробы воды, почвы и воздуха, направляют их на исследование в Москву.

- К завтрашнему вечеру мы из столицы получим какие-то предварительные данные глубокого анализа почвы, воды и воздуха. И будем уже понимать, поскольку пока что это сернистый ангидрид, однако могут быть какие-то новые летучие вещества, которые образовываются в результате различных химических реакций, – сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Производство на заводе "Титан" постепенно останавливают, все печи планируется погасить к 9 сентября, пока прекратили работу три из имеющихся восьми.

На сегодняшний день за медпомощью, по данным минздрава, обратились 58 человек, на амбулаторном лечении находятся 54 человека, 48 из них – взрослые, 6 – детей. Госпитализированы 4 человека.

В город поставили 80 тысяч марлевых масок, их бесплатно раздают в администрации.

Как сообщил директор завода «Титан» Андрей Акулов, производственный процесс планово останавливается: из 8 печей 5 ещё в работе, 8 сентября будет остановлена одна печь, а 9 сентября – все печи завода. При этом директор завода заверил, что всем мамам и папам – сотрудникам завода, которые уехали для сопровождения своих детей в санаторно-оздоровительные учреждения – будут выплачены зарплаты в полном объёме.

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