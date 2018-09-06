2018-09-06T07:37:19+03:00
Общество

Погода в Крыму 6 сентября: ливни, грозы и сильный ветер

На полуостров пришла непогода
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Осадки ожидаются до выходных.Осадки ожидаются до выходных.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму объявлено штормовое предупреждение. 6 сентября ожидаются сильные осадки.

- После сухой и жаркой погоды, наблюдавшейся в Крыму в августе и начале сентября, ожидается изменение погодных условий. На полуострове пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные, с грозами и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Максимальные температуры воздуха в выходные дни понизятся до 20-25 градусов, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Симферополе и Севастополе 6 сентября облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 16…22, днем 26…28.

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