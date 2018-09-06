Стало известно, когда «Крымский Титан» полностью остановит работу

СЕГОДНЯ 09:09 2018-09-06T09:10:57+03:00

Завод закроют на две недели

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Завод «Крымский Титан» в Армянске полностью остановит свою работу 9 сентября.

- Из восьми печей пять еще в работе. 8 сентября останавливается еще одна печь, 9 сентября - все печи, - сообщил директор предприятия – филиала компании «Титановые инвестиции» Андрей Акулов.

Напомним, в ночь на 4 сентября в Армянске содержание вредных веществ, а именно - сернистого ангидрида в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию. Детей массово начали отправлять в крымские санатории, а деятельность завода «Крымским Татан» приостановили на 2 недели.

Завод «Крымский Титан» сейчасас проверяют инспекторы Росприроднадзора из Москвы. Их направил в Крым министр природных ресурсов и экологии РФ.