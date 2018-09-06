В Керчи главного врача роддома наказали на 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:27 2018-09-06T09:38:43+03:00

Медика оштрафовали за несвоевременный расчет с поставщиком

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В Керчи главному врачу роддома придется отдать 30 тысяч рублей за нарушение сроков оплаты работ в рамках госзакупок.

- Установлено, что ГБУЗ РК «Керченский родильный дом» нарушен срок оплаты денежных средств за поставленную продукцию и оказанные услуги, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым. – Нарушены права юридического лица.

Такие недоработки дали основание прокурору города Керчи для возбуждения в отношении главного врача административного дела "за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и г. Севастополю приняло решение по ч.1 ст. 7.32.5 КоАП РФ оштрафовать руководителя медучреждения на 30 тысяч рублей.