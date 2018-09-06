В Севастополе к 2020 году все школы оградят заборами

СЕГОДНЯ 09:51 2018-09-06T09:51:25+03:00

С сентября во всех школах РФ вводится новый предмет «Родной язык». Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Севастополе вокруг всех школ решили установить ограждения. Установка завершится к 2020 году. А пока власти сделали упор на оснащение образовательных учреждений системами пожарной безопасности и антитеррористической безопасности.

- На сегодняшний день школы оборудованы современными инженерно-техническими системами безопасности: системами охранного телевидения, автоматическими пожарными сигнализациями, системами оповещения и управлениями эвакуацией при пожаре, а также кнопками тревожной сигнализации для вызова групп быстрого реагирования полиции, – сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Кроме того, запланирована установка дополнительных систем безопасности: охранной сигнализации объекта и системы контроля и управления доступом. На это потратят 700 миллионов рублей.

Напомним, с сентября во всех школах РФ вводится новый предмет «Родной язык».