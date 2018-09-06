В Симферополе утром 7 сентября перекроют движение на некоторых улицах

СЕГОДНЯ 11:54 2018-09-06T11:55:19+03:00

В связи с Днем памяти воинов, павших в Крымской войне

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В Симферополе в пятницу, 7 сентября, ограничат движение автомобилей по некоторым улицам.

В частности, с 9.15 до 10.00 перекроют улицы в районе Долгоруковского обелиска: улицу Жуковского от перекрестка с Карла Маркса, а также улицу Долгоруковскую в районе пересечения с Жуковского.

Кроме того, в это время нельзя будет там парковаться.

- Администрация крымской столицы просит водителей учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов по городу, - говорится в сообщении пресс-службы.

Ограничения движения связаны с проведением мероприятий, посвященных Дню памяти воинов павших в Крымской войне 1853 -1856 годов.