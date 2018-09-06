2018-09-06T13:42:10+03:00
Происшествия

Севастополец "заработал" уголовное дело за уклонение от армии

Не явился в военкомат без уважительных причин
Анастасия ЖУКОВА
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Севастополец заплатит штраф за уклонение от армии. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Житель Севастополя в марте 2018 года получил повестку в военкомат - причем вручили ему ее лично, под роспись. Вот только мужчина решил, что служить Родине он не хочет - вот и не явился в пункт сбора, "не имея на то уважительных причин и действуя умышленно".

Свою вину в уклонении от службы (часть 1 статьи 328 Уголовного кодекса РФ) подсудимый признал, даже ходатайствовал о рассмотрении дела в особом (упрощенном) порядке.

Санкция статьи предусматривает в качестве максимального наказания 2 года лишения свободы, но суд решил, что это уж слишком, и приговорил уклониста к штрафу в 20 тысяч рублей.

Правда, уклонист с приговором оказался не согласен и подал апелляцию в Севастопольский городской суд. Но и там пришли к выводу, что суд предыдущей инстанции решил по справедливости, так что приговор оставили без изменений. Он вступил в законную силу, и севастопольцу придется отдать в бюджет 20 тысяч рублей.

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