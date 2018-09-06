2018-09-06T13:45:56+03:00
Общество

Пересыхающие кислотонакопители "Крымского Титана" начали заливать водой

Улицы и деревья города обрабатывают каждый день
Надежда ДАЦЮК
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На "горячую линию" Армянска за все время поступило 457 обращенийНа "горячую линию" Армянска за все время поступило 457 обращенийФото: Надежда ДАЦЮК
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С 1 сентября пересыхающие кисолотонакопители «Крымского Титана» начали наполнять водой из девяти скважин. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

- В целях снижения концентрации отходов производства с 1 сентября производится наполнение водой пересыхающих кислотонакопителей (52 тыс. м.куб. в сутки, всего залито более 260 тыс. м.куб. воды) из девяти скважин на ООО «Титановые инвестиции», - уточнили в ведомстве.

С 31 августа по 6 сентября каждый день водой поливаются дороги и зеленые насаждения Армянска, сел Перекоп, Суворово, Филатовка, Пятихатка и Волошино.

- За этот период обработано 182 улицы, 148 домов и 39 автомобилей, - сообщили в МЧС.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Армянска приведена в режим повышенной готовности постановлением главы администрации от 29.08.2018.

На "горячую линию" единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Армянска за весь период поступило 457 обращений.

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