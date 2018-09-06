2018-09-06T14:37:38+03:00
Происшествия

Севастопольца осудили за развратные действия в бассейне против девочек

Злоумышленника приговорили к 5 годам колонии строго режима
Галина КОВАЛЕНКО
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Преступнику вынесли строгий, но справедливый приговор. Фото: архив "КП"Преступнику вынесли строгий, но справедливый приговор. Фото: архив "КП"
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В Севастополе 52-летнего жителя Нахимовского района признали виновным в развратных действиях без применения насилия в отношении несовершеннолетних. Так же он совершил «иные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста».

- В мае прошлого года, находясь в бассейне, мужчина совершил развратные действия без применения насилия в отношении несовершеннолетних девочек, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по городу Севастополю.

Преступление не остались незамеченным. Отыскали и злоумышленника, которого тут же взяли под стражу.

Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы колонии строго режима. И вдобавок на такой же срок запретил заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.

Приговор суда вступил в законную силу.

Напоминаем, что в Севастополе педофила, который развращал в соцсетях 9-летнюю девочку, приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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