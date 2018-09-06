В Армянске не обнаружили массовой гибели животных и птиц

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-06T17:00:45+03:00

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В Армянске не выявили фактов массовой гибели животных и птиц из-за выброса отравляющих веществ в атмосферу. Об этом на заседании оперативного штаба заявил заместитель начальника главного управления МЧС по Республике Крым Алексей Фридман.

- По поводу обращения граждан, что находят погибших животных или птиц - таких фактов не выявлено, - заверил Фридман.

Он также добавил, что сотрудники МЧС проводят постоянную обработку водой улиц, поверхностей зданий, растений.

По данным Роспотребнадзора, содержание химикатов в воздухе Армянска по-прежнему вдвое выше, чем обычно в городе. При этом в ведомстве подчеркнули, что в городском воздухе всегда сдержалось много вредных веществ ввиду близости химического предприятия.

Напомним, жители Армянска и близлежащих сел вторую неделю жалуются на плохое самочувствие и неприятный запах в воздухе. Металлические предметы моментально ржавеют. Причиной оказался пруд-кислотонакопитель местного завода "Крымский Титан", который обмелел из-за жары, и теперь вредные химикаты стали испаряться в воздух.