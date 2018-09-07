Погода на 7 сентября: В Крым идет похолодание

СЕГОДНЯ 06:08 2018-09-07T06:08:45+03:00

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На полуострове после изнурительной жары, когда температура воздуха поднимались до +35 градусов, станет прохладнее. В конце августа и начале сентября было настолько жарко, что синоптики хором твердили - такая температура выше климатической нормы на семь и более градусов.

8 сентября придет похолодание.

- Максимальные температуры воздуха понизятся до +20…+25 градусов, минимальные составят +13…+18 градусов, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Выходные будут не только прохладными, но и дождливыми. Осадки как начали идти 6 сентября, так до 9 числа и не прекратятся. Ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы, град, штормовой ветер с порывами до 17-22 метров в секунду.

Такие перепады температур могут привести у метеозависимых людей к головным болям, ощущению слабости и сонливости, могут крутить суставы.