2018-09-06T19:46:49+03:00
Общество

Мяcная и молочная продукция Армянска безопасна - главный ветврач Крыма

Ежедневно вся поступающая на продажу продукция проходит проверку
Надежда ДАЦЮК
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Молочная и мясная продукция, произведенная в Армянске, не представляет опасности для здоровья. Об этом сообщил Главный ветеринарный врач Крыма, председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов, комментируя участившиеся обращения граждан, проживающих в Армянске.

- В Армянске, как и по всей территории республики, безопасно покупать и употреблять молочную и мясную продукцию, приобретенную на рынке, на котором имеется лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, - отметил главный ветврач.

По его словам, ежедневно вся поступающая на продажу продукция проходит проверку. Иванов рекомендует не покупать продукты на стихийных рынках и в неспециализированных магазинах.

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