2018-09-06T21:06:17+03:00
Общество

В ближайшем к Армянску селе из-за выброса химикатов пройдут медосмотры

Обследования начнутся 10 сентября
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Обследовать собираются тысячу человек.Обследовать собираются тысячу человек.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В селе Перекоп Красноперекопского района, который ближе всего находится к Армянску, где произошел выброс химикатов, проведут медосмотры. Обследовать планируют тысячу человек. Именно столько людей там проживает.

- Медосмотры пройдут в связи с тем, что село Перекоп находится ближе всего к источнику вредных веществ – кислотонакопителю завода «Крымский титан», - пояснил министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко. - Медики возьмут анализы, проведут осмотр и опрос людей, чтобы оценить ситуацию, понять, как она влияет на здоровье жителей села.

В ведомстве уточнили, что за последние сутки число обращений к медикам не увеличилось, диагнозов, связанных с токсическим отравлением, нет.

Напомним, в ночь на 4 сентября в Армянске содержание вредных веществ, а именно - сернистого ангидрида в воздухе превысило предельно допустимую концентрацию. В городе объявили двухнедельные каникулы. В санатории и лагеря из Армянска вывезли 3,8 тысячи человек.

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