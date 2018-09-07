В Симферополе из-за ДТП полностью сгорела иномарка

СЕГОДНЯ 09:40 2018-09-07T09:58:21+03:00

В Симферополе на дороге сгорела машина. Две иномарки столкнулись: одна врезалась в ограду, другая сгорела дотла. Видео: очевидцы ДТП.! другой источник

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В столице региона в районе Марьино случилось серьезное ДТП: столкнулись две иномарки. Одну из них отбросило прямо на бетонное ограждение. Другая же машина воспламенилась и сгорела дотла – от нее остался лишь остов. Участниками аварии стали две легковушки - KIA и Daewoo.

По официальной информации водитель KIA, ехавший из Симферополя в сторону Ялты, по непонятным причинам, неожиданно выехал на «встречку», где и столкнулся с Daewoo.

Всего четыре пострадавших: один в KIA, трое в Daewoo.

Дорожно-транспортное происшествие привело к автомобильной пробке на этом весьма оживленном участке автодороги.

Напоминаем, что недавно серьезная авария произошла в окрестностях Феодосии, где легковой автомобиль буквально влетел под грузовик. Skoda Oktavia от удара расплющило, а вот КАМаЗ практически не пострадал.