Под Симферополем 15 домов будет изъято под строительство трассы

СЕГОДНЯ 13:58 2018-09-07T14:30:05+03:00

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В Симферопольском районе и крымской столице будут изымать 15 жилых помещений и домов под строительство и реконструкцию трехкилометрового участка дороги Симферополь-Красноперекопск-Армянск. Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства Крыма.

- Изъять для государственных нужд в целях строительства и реконструкции автомобильной дороги Симферополь – Красноперекопск – Армянск – граница с Украиной (км 108+000 – км 111+000) на территории Симферопольского района, городского округа Симферополь земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, находящиеся в частной собственности, пользовании граждан и юридических лиц, согласно приложению к настоящему распоряжению, – говорится в сообщении.

Изъятию также подлежат многоквартирные дома площадью 150, 116 и 82,7 квадратных метров. Они расположены на улице Молодежное в селе Укромное (Симферопольский район).

Кроме того, для государственных нужд будет изъято 19 нежилых построек и 11 земельных участков.