В Керчи уничтожили две авиабомбы времен войны

СЕГОДНЯ 15:21 2018-09-07T15:21:41+03:00

Одна из них весила 50 кг, другая - 10

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В Керчи и Ленинском районе обнаружили две авиабомбы времен войны. Специалисты отделения пиротехнических работ морского отряда ГУ МЧС России по РК уничтожили опасные находки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Первый взрывоопасный предмет нашел местный житель, собирая грибы. Металлический боеприпас обнаружен на открытой местности в 5 километрах от села Чистополье Ленинского района. Из-под земли виднелась только часть предмета. Специалисты, прибывшие на место, квалифицировали находку как фугасную осколочную авиабомбу весом 50 кг.

Второй предмет, похожий на снаряд нашли во время проведения земельных работ по улице Гагарина в Керчи. Пиротехники определили, что это осколочная авиабомба весом в 10 кг.

Все снаряды доставили на специальный полигон. Их уничтожили.