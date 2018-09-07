2018-09-07T16:18:17+03:00
Общество

В Крыму с автотрасс убрали 250 тонн грунта

В окрестностях Ялты ликвидируют последствия непогоды
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Ненастье добавило работы дорожным службам. Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымавтодор».Ненастье добавило работы дорожным службам. Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымавтодор».
Изменить размер текста:

Часть автомагистралей на Южном берегу Крыма из-за сильного ливня оказались затопленными, произошел также вынос селевых масс, грунта и камней на проезжую часть.

Дорожникам пришлось «расхлебывать» последствия разгула стихии: всего в Ялтинском районе уже очищено 80 километров проезжей части и убрано 250 тонн размокшей земли и булыжников.

- Работы ведутся на участках дорог: «ЯлтаСевастополь», «Граница с УкраинойСимферопольАлушта – Ялта», «Гончарное – Ялта», «Ливадия – Симеиз», - сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымавтодор».

Сотрудники предприятия убирают с трасс камни, вывозят землю, приводят в порядок «ливневку» и водоотводы.

Напоминаем, что в Ялте сильный дождь затопил даже подземные пешеходные переходы. Дошло до того, что потоки воды сбивали с ног людей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24