В Крыму с автотрасс убрали 250 тонн грунта

СЕГОДНЯ 16:16 2018-09-07T16:18:17+03:00

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Часть автомагистралей на Южном берегу Крыма из-за сильного ливня оказались затопленными, произошел также вынос селевых масс, грунта и камней на проезжую часть.

Дорожникам пришлось «расхлебывать» последствия разгула стихии: всего в Ялтинском районе уже очищено 80 километров проезжей части и убрано 250 тонн размокшей земли и булыжников.

- Работы ведутся на участках дорог: «Ялта – Севастополь», «Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта», «Гончарное – Ялта», «Ливадия – Симеиз», - сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымавтодор».

Сотрудники предприятия убирают с трасс камни, вывозят землю, приводят в порядок «ливневку» и водоотводы.

Напоминаем, что в Ялте сильный дождь затопил даже подземные пешеходные переходы. Дошло до того, что потоки воды сбивали с ног людей.