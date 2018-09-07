2018-09-07T17:09:50+03:00
Общество

По данным экологов, ситуация в Армянске нормализовалась

Однако при повышении температуры воздуха рецидив может повториться
Надежда ДАЦЮК
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Ранее была превышена концентрация сернистого ангидрида в воздухеРанее была превышена концентрация сернистого ангидрида в воздухеФото: Надежда ДАЦЮК
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На севере Крыма нормализовались экологические показатели. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская в ходе оперативного совещания по ситуации в Армянске.

- Здоровое население. Абсолютно чистая территория. Ситуация под контролем, - сообщила Пеньковская.

Также чиновник уточнила, что рецидив может случиться, если снова повысится температура воздуха и завод не предпримет меры для улучшения экологической ситуации.

Также о нормализации ситуации в Армянске рассказала замминистра экологии и природных ресурсов замминистра экологии и природных ресурсов Наталья Сологуб. По ее данным, 7 сентября ведомством не зафиксировано превышений установленных нормативов загрязнения.

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