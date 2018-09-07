По данным экологов, ситуация в Армянске нормализовалась
На севере Крыма нормализовались экологические показатели. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская в ходе оперативного совещания по ситуации в Армянске.
- Здоровое население. Абсолютно чистая территория. Ситуация под контролем, - сообщила Пеньковская.
Также чиновник уточнила, что рецидив может случиться, если снова повысится температура воздуха и завод не предпримет меры для улучшения экологической ситуации.
Также о нормализации ситуации в Армянске рассказала замминистра экологии и природных ресурсов замминистра экологии и природных ресурсов Наталья Сологуб. По ее данным, 7 сентября ведомством не зафиксировано превышений установленных нормативов загрязнения.