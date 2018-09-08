2018-09-08T06:24:16+03:00
Общество

Погода в Крыму на 8 сентября: ливень, гроза и тепло до +26

К нам в гости заглянула осенняя непогода
Галина КОВАЛЕНКО
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Краски в Крыму чуть поблекли из-за тучек на небе.Краски в Крыму чуть поблекли из-за тучек на небе.Фото: Наталья Гоцанюк
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Сегодня, 8 сентября на Крымском полуострове хозяйничает ненастье.

- В Симферополе облачно. Сильный, местами очень сильный дождь, гроза, град, шквал 17-22 м/с., - сообщает ФГБУ "Крымское УГМС". - Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

На Южном берегу Крыма облачно. Сильный, временами очень сильный дождь, гроза, град, шквал 17-22 м/с. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

В Керчи облачная погода. Ливневой дождь, гроза, днем шквал 15-17 м/с. Ветер днем юго-западный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 24…26º.

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