Погода в Крыму на 8 сентября: ливень, гроза и тепло до +26
Сегодня, 8 сентября на Крымском полуострове хозяйничает ненастье.
- В Симферополе облачно. Сильный, местами очень сильный дождь, гроза, град, шквал 17-22 м/с., - сообщает ФГБУ "Крымское УГМС". - Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.
На Южном берегу Крыма облачно. Сильный, временами очень сильный дождь, гроза, град, шквал 17-22 м/с. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.
В Керчи облачная погода. Ливневой дождь, гроза, днем шквал 15-17 м/с. Ветер днем юго-западный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 24…26º.