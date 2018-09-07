В Симферополе частично перекроют Севастопольскую улицу

СЕГОДНЯ 20:33 2018-09-07T20:43:04+03:00

На Севастопольской повесят "кирпич" в 22.00 Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Будет проблематично проехать от переулка Учебного до улицы Объездной в направлении выезда из города

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Сегодня, в пятницу, 7 сентября, частично перекроют одну из главных дорожных артерий столицы региона - улицу Севастопольскую.

- В ночь, с 23.00 будет осуществлено перекрытие улицы Севастопольской по оси дороги от переулка Учебного до улицы Объездной в направлении выезда из города, - сообщает пресс-служба администрации города Симферополя. - По оставшейся части будет организовано реверсивное движение.

Городская мэрия просит планировать поездок по Симферополю с учетом это временного ограничения.

Правда, из-за какой уважительной причине решено создать такое явное неудобство для автолюбителей, как перекрытие трассы, в центре города, сколько времени оно продлится - мэрия Симферополя не сообщает.