Житель Симферополя брал в ремонт технику и затем ее продавал

СЕГОДНЯ 09:34 2018-09-08T09:39:31+03:00

Крымчанин продал телефон и ноутбук, которые ему принесли починить. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

За мошенничество ему грозит до 5 лет тюрьмы

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В дежурную часть полиции Симферополя горожанка принесла заявление, что в магазине мобильной техники неизвестный парень взял с нее 5000 рублей за ремонт телефона. Но в итоге женщина осталась без сотового и денег.

Вскоре на этого же парня поступило еще одно заявление: он взял 7000 рублей за ремонт ноутбука, но опять же техника и деньги исчезли в неизвестном направлении.

- По подозрению в совершении преступлений задержан 34-летний местный житель, -сообщает пресс-служба УМВД России по РК. - Со слов задержанного, он брал предоплату за ремонт техники, и не починив ее, продавал на рынке.

На предприимчивого крымчанина завели уголовное дело за мошенничество.

По ч.2 ст.159 Уголовного Кодекса РФ ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.