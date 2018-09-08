Житель Симферополя брал в ремонт технику и затем ее продавал
В дежурную часть полиции Симферополя горожанка принесла заявление, что в магазине мобильной техники неизвестный парень взял с нее 5000 рублей за ремонт телефона. Но в итоге женщина осталась без сотового и денег.
Вскоре на этого же парня поступило еще одно заявление: он взял 7000 рублей за ремонт ноутбука, но опять же техника и деньги исчезли в неизвестном направлении.
- По подозрению в совершении преступлений задержан 34-летний местный житель, -сообщает пресс-служба УМВД России по РК. - Со слов задержанного, он брал предоплату за ремонт техники, и не починив ее, продавал на рынке.
На предприимчивого крымчанина завели уголовное дело за мошенничество.
По ч.2 ст.159 Уголовного Кодекса РФ ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.