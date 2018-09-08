В крепости Керчь за один день нашли 1188 патронов и бомб
На Крымском полуострове идет полным ходом разминирование крепости Керчь.
- Только за вчерашний день, 7 сентября, пиротехники обследовали участок общей площадью 9 тыс. м. кв., на котором обнаружили 1188 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
Саперы работают не только на суше: водолазы-пиротехники тщательно прочесывают акваторию Черного моря в прибрежной зоне крепости.
Всего специалистами-пиротехниками с начала работ обнаружено более 40 тысяч артиллерийские снаряды и других боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
Напоминаем, что разминирование началось в 2015 году. Пиротехники уже сделали безопасными для посещения туристами 230 гектаров крепости и прилегающей территории.