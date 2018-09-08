В крепости Керчь за один день нашли 1188 патронов и бомб

СЕГОДНЯ 10:25 2018-09-08T10:28:07+03:00

У саперов очень опасная работа. Фото: Наталья Гоцанюк

Такой «урожай» пиротехники собрали на участке площадью 9 тыс. м. кв.

Изменить размер текста: A A

На Крымском полуострове идет полным ходом разминирование крепости Керчь.

- Только за вчерашний день, 7 сентября, пиротехники обследовали участок общей площадью 9 тыс. м. кв., на котором обнаружили 1188 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Саперы работают не только на суше: водолазы-пиротехники тщательно прочесывают акваторию Черного моря в прибрежной зоне крепости.

Всего специалистами-пиротехниками с начала работ обнаружено более 40 тысяч артиллерийские снаряды и других боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Напоминаем, что разминирование началось в 2015 году. Пиротехники уже сделали безопасными для посещения туристами 230 гектаров крепости и прилегающей территории.