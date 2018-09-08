2018-09-08T11:09:15+03:00
Происшествия

В Феодосии подпорная стена обрушилась на газопровод‍

ЧП случилось из-за сильного ливня
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Завалы убрали. Фото: пресс-служба МЧС РК.Завалы убрали. Фото: пресс-служба МЧС РК.
Изменить размер текста:

Крымские спасатели устранили последствия сильных дождей в Феодосии, где подпорная стена завалила магистральный газопровод.

- Спасатели выяснили, что в результате размытия грунтов произошло обрушение железобетонной подпорной стены на магистральную газовую линию, - сообщает пресс-служба МЧС РК.

Сотрудника взяли в руки специальный инструмент и очистили газовую линию от завалов и ликвидировали последствия аварии.

Также напоминаем, что из-за сильнейшего ливня в Феодосии подтопило 35 подворий и 14 домов.

Ненастье всласть похозяйничало и на Южном берегу Крыма. Например, в Ялте дождь залил под завязку подземный переход. Мало того, на улице Пушкинской бурный поток дождевой воды сбил с ног и потащил за собой женщину. Все, слава богу, обошлось - пострадавшую спасли мужчины, которые не испугались стихии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Симферополе поймали похитители интернет-кабелей
В крепости Керчь за один день нашли 1188 патронов и бомб
Житель Симферополя брал в ремонт технику и затем ее продавал
Погода в Крыму на 8 сентября: ливень, гроза и тепло до +26
В Симферополе частично перекроют Севастопольскую улицу
В Крыму на джазовом фестиваль «Live in Blue Bay» выступает вокалист из Италии
По данным экологов, ситуация в Армянске нормализовалась
В Крыму с автотрасс убрали 250 тонн грунта
В Керчи уничтожили две авиабомбы времен войны
18 боевых кораблей из Севастополя проводят учения в Средиземном море
Под Симферополем 15 домов будет изъято под строительство трассы
В Феодосии ливень затопил 35 подворий и 14 домов
В Сакском районе серферов унесло в открытое море
Пьяный житель Судака напал на пожилую мать со штыковой лопатой
Крымские пограничники охраняют рыбаков в Азовском море
Жители Армянска 6 августа сидели без света
В Симферополе из-за ДТП полностью сгорела иномарка
Погода на 7 сентября: В Крым идет похолодание
В ближайшем к Армянску селе из-за выброса химикатов пройдут медосмотры
В Крыму над морем 20 минут кружил смерч
В санатории и лагеря из Армянска вывезли 3,8 тысячи человек