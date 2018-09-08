В Феодосии подпорная стена обрушилась на газопровод
Крымские спасатели устранили последствия сильных дождей в Феодосии, где подпорная стена завалила магистральный газопровод.
- Спасатели выяснили, что в результате размытия грунтов произошло обрушение железобетонной подпорной стены на магистральную газовую линию, - сообщает пресс-служба МЧС РК.
Сотрудника взяли в руки специальный инструмент и очистили газовую линию от завалов и ликвидировали последствия аварии.
Также напоминаем, что из-за сильнейшего ливня в Феодосии подтопило 35 подворий и 14 домов.
Ненастье всласть похозяйничало и на Южном берегу Крыма. Например, в Ялте дождь залил под завязку подземный переход. Мало того, на улице Пушкинской бурный поток дождевой воды сбил с ног и потащил за собой женщину. Все, слава богу, обошлось - пострадавшую спасли мужчины, которые не испугались стихии.