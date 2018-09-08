2018-09-08T13:16:50+03:00
Происшествия

В Симферополе поймали похитители интернет-кабелей

Молодых людей подозревают в 14 кражах
Галина КОВАЛЕНКО
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В столице региона полиция задержали серийных воров, подозреваемых в кражах интернет-кабелей.

- Задержаны трое местных жителей 19-ти, 25-ти и 26-лет, - сообщает пресс-служба УМВД Республики Крым. - Двое из мужчин ранее были судимы за имущественные преступления.

Подозреваемые не стали юлить – один из них рассказал, что всего совершено 14 фактов кражи интернет-кабеля.

Злоумышленники, как правило, воровали кабель на технических этажах многоэтажек.

Свою «добычу» они обжигали, освобождая от изоляции, и затем несли в пункт приема металлолома. Таким образом злоумышленники успели оприходовать несколько сотен метров кабеля.

По решению суда двух подозреваемых заключили под стражу. Третьему парню судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Заведено уголовное дело за кражу.

По ч.1, ч. 2, ч.3 158 УК РФ подозреваемым грозит лишение свободы сроком до шести лет.

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