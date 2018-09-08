В Симферополе поймали похитители интернет-кабелей
В столице региона полиция задержали серийных воров, подозреваемых в кражах интернет-кабелей.
- Задержаны трое местных жителей 19-ти, 25-ти и 26-лет, - сообщает пресс-служба УМВД Республики Крым. - Двое из мужчин ранее были судимы за имущественные преступления.
Подозреваемые не стали юлить – один из них рассказал, что всего совершено 14 фактов кражи интернет-кабеля.
Злоумышленники, как правило, воровали кабель на технических этажах многоэтажек.
Свою «добычу» они обжигали, освобождая от изоляции, и затем несли в пункт приема металлолома. Таким образом злоумышленники успели оприходовать несколько сотен метров кабеля.
По решению суда двух подозреваемых заключили под стражу. Третьему парню судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
Заведено уголовное дело за кражу.
По ч.1, ч. 2, ч.3 158 УК РФ подозреваемым грозит лишение свободы сроком до шести лет.