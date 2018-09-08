2018-09-08T16:33:21+03:00
Происшествия

В Судаке из-за шторма не мог причалить пассажирский теплоход

Двухпалубное судно везло туристов из Ялты
Галина КОВАЛЕНКО
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Судно пришвартовалось в Новом СветеСудно пришвартовалось в Новом СветеФото: Галина КОВАЛЕНКО
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Непогода помешала пришвартоваться к причалу Судака пассажирскому теплоходуна 250 мест,, который шел из Ялты.

- Из-за неблагоприятных погодных условий - волнение моря 5 баллов, дождь, ветер 10-12 м/с, судно встало на якорь в бухте поселок городского типа Новый Свет, - сообщает пресс-служба МЧС РК. - Учитывая высоту волн 3-4 метров выход в море плавсредств для буксировки был невозможен.

Всего же на борту находилось 152 человека, которым, по словам капитана судна, ничего не угрожало.

Поэтому сигнал SOS и стали подавать. Лишь к утру теплоход смог пришвартоваться в Судаке.

Маленькое ЧП обошлось без пострадавших.

Штормовая погода принесла немало неприятностей на полуостров: возле Керчи потерпел бедствие буксир "Шквал", также в Керченском проливе в Крымский мост врезался плавучий кран.

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