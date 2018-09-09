Погода в Крыму на 9 сентября: ливень и тепло до +26
Сегодня, 9 сентября, выходной день лучше провести, не выходя за порог уютной квартиры.
Из-за южного циклона в Крыму ожидаются ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 22 м/с. Днем температура воздуха понизится до +20-25°.
- В Симферополе временами сильный дождь, гроза, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Ветер западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.
На Южном берегу Крыма облачно. Сильный, временами очень сильный дождь, гроза, град, шквал 17-22 м/с. Ветер западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.
В Керчи переменная облачность. Временами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 24…26º.