Погода в Крыму на 9 сентября: ливень и тепло до +26

СЕГОДНЯ 08:06 2018-09-09T08:06:46+03:00

Морские прогулки лучше оставить на потом. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Сегодня, 9 сентября, выходной день лучше провести, не выходя за порог уютной квартиры.

Из-за южного циклона в Крыму ожидаются ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 22 м/с. Днем температура воздуха понизится до +20-25°.

- В Симферополе временами сильный дождь, гроза, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Ветер западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

На Южном берегу Крыма облачно. Сильный, временами очень сильный дождь, гроза, град, шквал 17-22 м/с. Ветер западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

В Керчи переменная облачность. Временами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 24…26º.