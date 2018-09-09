2018-09-09T10:17:37+03:00
Происшествия

В Судаке тесть ударил зятя ножом в спину

Подозреваемому грозит лишение свободы до двух лет.
Галина КОВАЛЕНКО
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В дежурную часть Судаку принес заявление 34-летний селянин о том, что его ранил ножом тесть.

- Полицейские выяснили, что 54-летний судакчанин в ходе семейного конфликта, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, кухонным ножом ударил зятя в спину, - сообщает пресс-служба УМВД РК. - Пострадавший обратился за медпомощью и прошел курс лечения в городской больнице.

После экспертизы стало ясно, что ножевое ранение повлекло за собой кратковременное расстройство здоровья.

На агрессивного тестя завели уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

По п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ ему грозит по максимуму лишение свободы сроком до двух лет. Подозреваемого взяли под стражу.

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