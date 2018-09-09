2018-09-09T13:40:20+03:00
Происшествия

В Крыму вблизи Судака во время шторма пропали два человека

Парня и девушку унесло в Черное море
Галина КОВАЛЕНКО
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Людей унесло с пляжа в окрестностях Нового Света.Людей унесло с пляжа в окрестностях Нового Света.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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ЧП произошло в поселке городского типа Новый Свет. Здесь, в пятницу, 7 сентября с Царского пляжа сильный ветер унес в море двух отдыхающих.

- Сообщение о том, что молодых людей уносит в море, поступило в спасательную службу в 19.32 часов, - сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место ЧП тут же отправились спасатели и сотрудники полиции, но 4-метровые волны, штормовой ветер, мощный ливень и темнота помешали поисковой операции.

Как только чуть наладилась погода была тщательно прочесана прибрежная зона Нового света, но попавших в беду не удалось найти.

Поисковые работы продолжаются.

В эти выходные из-за сильного шторма у берегов потерпел бедствие буксир "Шквал" - на спасение семерых членов команды потребовалось четыре часа. Моряков спасло судно, проходящее мимо.

Также сильный ветер сорвал с якоря плавучий кран, который затем повредил ограждение на Крымском мосту.

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