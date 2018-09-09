В Крыму вблизи Судака во время шторма пропали два человека
ЧП произошло в поселке городского типа Новый Свет. Здесь, в пятницу, 7 сентября с Царского пляжа сильный ветер унес в море двух отдыхающих.
- Сообщение о том, что молодых людей уносит в море, поступило в спасательную службу в 19.32 часов, - сообщает пресс-служба МЧС по РК.
На место ЧП тут же отправились спасатели и сотрудники полиции, но 4-метровые волны, штормовой ветер, мощный ливень и темнота помешали поисковой операции.
Как только чуть наладилась погода была тщательно прочесана прибрежная зона Нового света, но попавших в беду не удалось найти.
Поисковые работы продолжаются.
В эти выходные из-за сильного шторма у берегов потерпел бедствие буксир "Шквал" - на спасение семерых членов команды потребовалось четыре часа. Моряков спасло судно, проходящее мимо.
Также сильный ветер сорвал с якоря плавучий кран, который затем повредил ограждение на Крымском мосту.