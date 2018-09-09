В Крыму произошло столкновение микроавтобуса и ВАЗ
На Крымском полуострове в Сакском районе произошла авария с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.
- На автодороге «Симферополь – Саки» столкнулись «Жигули-2102» и микроавтобус, - такая информация появилась в социальных сетях.
Очевидцы сообщают, что дорожно-транспортное происшествие случилось в полдень. Машины не смогли разъехаться в районе села Орехово Сакского района.
Свидетели рассказывают , что удар пришелся на левую сторону видавшей виды отечественной легковушки: вдребезги рассыпалось лобовое стекло , покорежен изрядно и кузов.
Микроавтобус пострадал в меньшей степени, но тоже хорошего мало.
- Там постоянно аварии, - отмечают пользователи социальных сетей. - Проезжали мимо - легковушку очень сильно разворотило. Ужас! Наверняка, кто-нибудь серьезно пострадал
Официального комментария о причинах аварии и пострадавших пока нет.