В Крыму произошло столкновение микроавтобуса и ВАЗ

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-09T15:55:55+03:00

Легковушка больше пострадала, чем микроавтобус. Фото: кадр видео.

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На Крымском полуострове в Сакском районе произошла авария с участием легкового автомобиля и микроавтобуса.

- На автодороге «Симферополь – Саки» столкнулись «Жигули-2102» и микроавтобус, - такая информация появилась в социальных сетях.

Очевидцы сообщают, что дорожно-транспортное происшествие случилось в полдень. Машины не смогли разъехаться в районе села Орехово Сакского района.

Свидетели рассказывают , что удар пришелся на левую сторону видавшей виды отечественной легковушки: вдребезги рассыпалось лобовое стекло , покорежен изрядно и кузов.

Микроавтобус пострадал в меньшей степени, но тоже хорошего мало.

- Там постоянно аварии, - отмечают пользователи социальных сетей. - Проезжали мимо - легковушку очень сильно разворотило. Ужас! Наверняка, кто-нибудь серьезно пострадал

Официального комментария о причинах аварии и пострадавших пока нет.