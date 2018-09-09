В Крыму "Титан" отдаст 736 миллионов рублей за выбросы в Армянске

СЕГОДНЯ 17:16 2018-09-09T17:33:38+03:00

В Армянске плохо себя чувствуют не только люди, но и деревья. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Росприроднадзор требует, чтобы компания внесла такие солидные деньги за жидкие отходы в кислотонакопителе

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Росприроднадзор требует, чтобы "Титан" заплатил свыше 736 миллионов рублей за ЧП в Армянске.

Арбитражный суд РК поддержал иск Росприроднадзора к Армянскому филиалу ООО "Титановые инвестиции".

На сайте федерального Росприроднадзора появилась информация, что "Требование о доначислении и довнесении в бюджеты бюджетной системы РФ платы за негативное воздействие на окружающую среду составляет сумму 736 853 740,66 (семьсот тридцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи семьсот сорок рублей 66 копеек)."

"Титан" не хотел расставаться со столь солидной суммой и решил опротестовать претензии Росприроднадзор в суде, но номер не прошел.

- Неуплатой Обществом указанной суммы нарушаются интересы государства и неопределенного круга лиц, а именно граждан в части права на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной деятельностью, - приводится цитата из решения Арбитражного суда.

Все дело в том, что эксперты, работавшие в Армянске, уверены, что в сложившейся ситуации «виновны» жидкие промышленные отходы, размещенные в «кислотонакопителе».