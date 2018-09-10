Погода в Крыму на 10 сентября: до +26 градусов и дождь

СЕГОДНЯ 07:18 2018-09-10T07:18:41+03:00

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В Крыму 10 сентября до +26 градусов. Местами пройдут дожди. Ветер будет дуть со скоростью 7-12, местами до 15 метров в секунду. Температура морской воды составит до +25 градусов, сообщили синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе 10 сентября переменная облачность. Днем пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит +24 градуса.

В Севастополе сегодня облачно с прояснениями. При грозе усилится ветер - его скорость составит до 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +25 градусов.

В Керчи температура воздуха поднимется до 26 градусов. Ожидается небольшой дождь. Днем будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секундк, при грозе возможны порывы до 14 м/с.

На ЮБК также будет дождливо. Днем поднимется ветер до 15 метров в секунду. Столбики термометров покажут 25 градусов.