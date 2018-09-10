В Симферополе появится 50 новых автобусов
В Симферополе закупят 50 больших и комфортабельных автобусов. Об этом сообщил замглавы администрации города Сергей Круцюк. 10 из них могут выйти на маршруты.
- Если положительное решение принимается, то с конца сентября начинаются поставки по 10 автобусов, - сказал замглавы администрации.
По его словам, МУП "Горавтотранс" уже подал заявку на их приобретение. Решение о закупке автобусов было принято после опроса горожан о том, на чем им было бы удобнее ездить по городу.
Также Круцюк напомнил, что в сентябре в Симферополе пройдут первые конкурсы по организации регулярных пассажирских перевозок. Затем планируется сократить количество автобусов на городских маршрутах с 485 до 320.