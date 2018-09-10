2018-09-10T10:38:02+03:00
Общество

В Симферополе "Нива" врезалась в отбойник

По словам очевидцев, водитель был нетрезв
Надежда ДАЦЮК
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Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"
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На выезде из Симферополя вечером 9 сентября водитель автомобиля «Нива» врезался в отбойник. Об этом сообщили очевидцы, фото они выложили в группу "Автопартнер Крым" в соцсети Вконтакте.

– Симферополь, объездная, перед пешеходным переходом возле "Новой линии" авария. Все живы, водитель вероятней всего нетрезв, неадекватный, пытался уехать, – написал очевидец.

На опубликованном снимке зафиксирована авария. По предварительной версии, в аварии никто не пострадал. Причины аварии выясняют эксперты.

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