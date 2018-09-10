На въезде в Симферополь столкнулись две иномарки: образовалась пробка

СЕГОДНЯ 11:02 2018-09-10T11:02:56+03:00

Авария произошла на Московском шоссе в утром в понедельник

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В районе поселка Аграрное на въезде в Симферополь столкнулись две иномарки. Как сообщают водители и очевидцы, движение по дороге затруднено.

Авария произошла на Московском шоссе в утром в понедельник. Причина столкновения машин возле автозаправки пока неизвестна.

По предварительным данным, пострадавших нет. Место аварии огородили сигнальными конусами. В сторону Симферополя образовалась пробка.

Напомним, 9 сентября в Симферополе "Нива" врезалась в отбойник. Пострадавших нет. Очевидцы пишут, что водитель был нетрезв.