На въезде в Симферополь столкнулись две иномарки: образовалась пробка
Авария произошла на Московском шоссе в утром в понедельник
Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"
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В районе поселка Аграрное на въезде в Симферополь столкнулись две иномарки. Как сообщают водители и очевидцы, движение по дороге затруднено.
Авария произошла на Московском шоссе в утром в понедельник. Причина столкновения машин возле автозаправки пока неизвестна.
По предварительным данным, пострадавших нет. Место аварии огородили сигнальными конусами. В сторону Симферополя образовалась пробка.
Напомним, 9 сентября в Симферополе "Нива" врезалась в отбойник. Пострадавших нет. Очевидцы пишут, что водитель был нетрезв.