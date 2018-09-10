В Крыму автомобиль упал в канаву: погибли двое

СЕГОДНЯ 13:30 2018-09-10T13:30:54+03:00

Водитель не справился с управлением, и машину вынесло за пределы проезжей части

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На трассе в Нижнегорском районе Крыма утром 10 сентября опрокинулся автомобиль. Два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

По данным МВД, водитель машины ВАЗ-211 ехал по дороге Октябрьское-Садовое, но не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, после чего авто опрокинулось в дренажный канал.

В машине находилось два человека, они получили смертельные травмы. Сотрудникам МЧС пришлось извлекать их тела с помощью специального инструмента.