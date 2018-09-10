Трассу "Таврида" продлят на 7,5 километра

СЕГОДНЯ 15:21 2018-09-10T15:26:51+03:00

Первая очередь трассы готова на 72% по состоянию на начало сентября Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Финансирование строительства трассы «Таврида» увеличено на 11,3 миллиарда рублей за счет сооружения нового 7,5-километрового участка дороги в Севастополе. Информация об этом содержится в новой редакции федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года.

Новый участок свяжет трассу «Таврида» с автодорогой Севастополь – Ялта.

Напомним, строительство дороги «Таврида», которая проходит по трассе Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, началось в прошлом году. Подрядчик – компания «ВАД» из Санкт-Петербурга. Стоимость 237,5-километрового участка трассы по Республике Крым – 137,3 миллиарда рублей.

Запускать движение по новой трассе будут в две очереди. Двухполосную дорогу от Керчи до Симферополя откроют в декабре текущего года, а четырехполосную дорогу от Керчи до Севастополя запустят в декабре 2020 года.