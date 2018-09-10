Симферопольцев попросили потерпеть пробки ради отремонтированных дорог
Глава администрации Симферополя Игорь Лукашев попросил местных жителей потерпеть пробки, которые образуются в городе из-за начала капитального ремонта дорог.
Он отметил, что пробки прогнозируются на двух улицах из всех, закрытых на ремонт – Севастопольская и проспект Кирова.
- Но будем стараться работать так, чтобы максимально обойти все пробки, – отметил глава горадминистрации.
По его словам, работы по капремонту дорог идут в Симферополе круглосуточно – рабочие ремонтирую полотно в три смены.
Глава администрации отметил, что перекрытие дорог делается так, чтобы была возможность проезда.
- Придется потерпеть ради того, чтобы мы ездили по нормальным дорогам, – сказал Лукашёв.