Симферопольцев попросили потерпеть пробки ради отремонтированных дорог

СЕГОДНЯ 17:18 2018-09-10T17:25:30+03:00

Перекрытие дорог делается так, чтобы была возможность проезда Фото: Надежда ДАЦЮК

Работы по капремонту дорог идут в столице Крыма круглосуточно

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Глава администрации Симферополя Игорь Лукашев попросил местных жителей потерпеть пробки, которые образуются в городе из-за начала капитального ремонта дорог.

Он отметил, что пробки прогнозируются на двух улицах из всех, закрытых на ремонт – Севастопольская и проспект Кирова.

- Но будем стараться работать так, чтобы максимально обойти все пробки, – отметил глава горадминистрации.

По его словам, работы по капремонту дорог идут в Симферополе круглосуточно – рабочие ремонтирую полотно в три смены.

Глава администрации отметил, что перекрытие дорог делается так, чтобы была возможность проезда.

- Придется потерпеть ради того, чтобы мы ездили по нормальным дорогам, – сказал Лукашёв.