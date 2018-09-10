Рабочие приступили к внутренней отделке Соборной мечети в Симферополе
В Симферополе продолжается строительство Соборной мечети – рабочие приступили к внутренней отделке сооружения и фасадным работам, сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.
По его словам, бетонные работы полностью завершены.
- Теперь мы подошли к этапу внутренней отделки - это очень ответственное и самое тонкое творение, требующее большого мастерства и умений. Также строители приступили к фасадным работам. При этом и административные здания готовы к отделке, - цитирует Бальбека его пресс-служба.
Строители приступили к фасадным работам. Фото: сайт депутата Госдумы Руслана Бальбека
Депутат сообщил, что сейчас проводится обшивка купола листами металла. Его диаметр составляет 18 метров, а высота – около 29 метров.
По информации Бальбека, мечеть впервые возводят, не привлекая к строительству иностранных работников.
К отделке готовы и административные здания. Фото: сайт депутата Госдумы Руслана Бальбека
В настоящее время готовность мечети для подключения к сетям газо- и электроснабжения составляет 95%, по данным подрядчика. Уже построена котельная, устанавливаются лифты.