Рабочие приступили к внутренней отделке Соборной мечети в Симферополе

СЕГОДНЯ 17:45 2018-09-10T17:45:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Симферополе продолжается строительство Соборной мечети – рабочие приступили к внутренней отделке сооружения и фасадным работам, сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

По его словам, бетонные работы полностью завершены.

- Теперь мы подошли к этапу внутренней отделки - это очень ответственное и самое тонкое творение, требующее большого мастерства и умений. Также строители приступили к фасадным работам. При этом и административные здания готовы к отделке, - цитирует Бальбека его пресс-служба.

Строители приступили к фасадным работам. Фото: сайт депутата Госдумы Руслана Бальбека

Депутат сообщил, что сейчас проводится обшивка купола листами металла. Его диаметр составляет 18 метров, а высота – около 29 метров.

По информации Бальбека, мечеть впервые возводят, не привлекая к строительству иностранных работников.

К отделке готовы и административные здания. Фото: сайт депутата Госдумы Руслана Бальбека

В настоящее время готовность мечети для подключения к сетям газо- и электроснабжения составляет 95%, по данным подрядчика. Уже построена котельная, устанавливаются лифты.