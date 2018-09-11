Погода в Крыму на 11 сентября: дождь, гроза и тепло до +26

СЕГОДНЯ 06:48 2018-09-11T06:48:31+03:00

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Сегодня , 11 сентября, как и накануне, бархатный сезон на Крымском полуострове отодвинула в сторонку немудренная российская осень.

- В Симферополе переменная облачность. Временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 20…22°.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем дождь, временами сильный, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

В Керчи переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза, шквал 15-20 м/с. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха - 24…26º.