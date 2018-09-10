В Керчи ищут трех девочек, сбежавших из реабилитационного центра

СЕГОДНЯ 20:44 2018-09-10T20:47:09+03:00

Двое из них уже были беглянками

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В Керчи объявили поиски трех девочек 13-14 лет. Они сбежали из реабилитационного центра 10 сентября.

Диана Идрисова, Людмила Двизова и Яна Четверикова ушли в неизвестном направлении и не вернулись до настоящего времени, уточнили в пресс-службе МВД по Крыму.

Силовики уточнили, что пропавшим девушкам на вид 13-15 лет, все они худощавого телосложения. Рост – 160-165 см. У Двизовой светлые вьющиеся волосы, у Идрисовой и Четвериковой – прямые темные.

Фото: пресс-служба МВД по Крыму

На Идрисовой была темно-синяя ветровка, белая кофта с черной надписью на груди и светло-синие джинсы. На поясе она носила разноцветную сумку. Двизова была одета в белую ветровку и черные лосины, а Четверикову видели в белом свитере и синих джинсовых брюках.

В пресс-службе сообщили, что ранее Идрисова и Двизова уже сбегали из реабилитационного центра.

Фото: пресс-служба МВД по Крыму

Всех, кто обладает информацией о пропавших девочках, просят сообщить в керченское отделение полиции на улице Ленина, 8 или позвонить по телефонам (978) 818-81-51, 102.