В Севастополе украли золотых сережек и колец на 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:47 2018-09-11T09:06:17+03:00

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В Севастополе сотрудники полиции нашли и задержали 36-летнего жителя Крыма. Есть подозрения, что он взломам автомобиль «Киа Сид» и украл из него ювелирных украшений на сумму 10000000 рублей.

- Пострадавший вез в автомобиле драгоценности в ювелирный магазин, в котором работает поставщиком, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю. - По пути мужчина заехал в торговый центр. Он припарковал транспортное средство поблизости и ушел, оставив драгоценности, которые хранились в рюкзаке, в багажном отделении.

В этот момент и появился злоумышленник. Он ловко взломал систему сигнализации и замки легковушки с помощью электронного устройства «код-граббера», открыл дверь багажника и украл рюкзак с ювелирными украшениями. Всего один килограмм колечек, цепочек, перстней и подвесок.

На злоумышленника завели уголовное дело за кражу.

По п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ «Кража» ему грозит лишение свободы до десяти лет.