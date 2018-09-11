2018-09-11T09:06:17+03:00
Происшествия

В Севастополе украли золотых сережек и колец на 10 миллионов рублей

Злоумышленник похитил из автомобиля один килограмм ювелирных украшений [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Драгоценности лежали в багажнике машины. Фото: кадр видео.Драгоценности лежали в багажнике машины. Фото: кадр видео.
Изменить размер текста:

В Севастополе сотрудники полиции нашли и задержали 36-летнего жителя Крыма. Есть подозрения, что он взломам автомобиль «Киа Сид» и украл из него ювелирных украшений на сумму 10000000 рублей.

- Пострадавший вез в автомобиле драгоценности в ювелирный магазин, в котором работает поставщиком, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю. - По пути мужчина заехал в торговый центр. Он припарковал транспортное средство поблизости и ушел, оставив драгоценности, которые хранились в рюкзаке, в багажном отделении.

В этот момент и появился злоумышленник. Он ловко взломал систему сигнализации и замки легковушки с помощью электронного устройства «код-граббера», открыл дверь багажника и украл рюкзак с ювелирными украшениями. Всего один килограмм колечек, цепочек, перстней и подвесок.

На злоумышленника завели уголовное дело за кражу.

По п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ «Кража» ему грозит лишение свободы до десяти лет.

В Севастополе украли на 10 миллионов рублей золотых сережек и колец.Злоумышленник похитил из автомобиля один килограмм ювелирных украшений. Видео: МВД РФ! другой источник

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму будут расследовать махинации в электросетях Ялты
Из Армянска вывезли более 4000 детей и взрослых
Погода в Крыму на 11 сентября: дождь, гроза и тепло до +26
В Керчи ищут трех девочек, сбежавших из реабилитационного центра
Появились фото поврежденного плавкрана после столкновения с опорой Крымского моста
Украинские рыбаки навеселе причалили к берегу Сиваша, чтобы познакомиться с крымскими коллегами
Рабочие приступили к внутренней отделке Соборной мечети в Симферополе
Симферопольцев попросили потерпеть пробки ради отремонтированных дорог
Трассу "Таврида" продлят на 7,5 километра
В Крыму автомобиль упал в канаву: погибли двое
В Евпатории подросток сорвался с крыши заброшенного здания
На въезде в Симферополь столкнулись две иномарки: образовалась пробка
В Симферополе "Нива" врезалась в отбойник
В Крыму оставленный экипажем буксир выбросило на мель
В Симферополе появится 50 новых автобусов
Погода в Крыму на 10 сентября: до +26 градусов и дождь
В Крыму "Титан" отдаст 736 миллионов рублей за выбросы в Армянске
В Крыму произошло столкновение микроавтобуса и ВАЗ
В Крыму вблизи Судака во время шторма пропали два человека
В Судаке тесть ударил зятя ножом в спину
Погода в Крыму на 9 сентября: ливень и тепло до +26
В Судаке шторм помешал пришвартоваться пассажирскому теплоходу
В Симферополе поймали похитители интернет-кабелей
В Феодосии подпорная стена обрушилась на газопровод‍