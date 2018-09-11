Из Армянска вывезли более 4000 детей и взрослых

СЕГОДНЯ 08:41 2018-09-11T08:57:38+03:00

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В санаториях и детских оздоровительных лагерях Крыма разместили 4173 жителя Армянска. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежи республики.

По словам главы ведомства Натальи Гончаровой, на оздоровление уехали 3019 детей и 1118 взрослых. Их поселили в Евпатории, Бахчисарайском и Сакском районах.

- Условия размещения достаточно приличные. Для детей организовано пятиразовое питание, культурная и развлекательная программы, - рассказала министр. - Были, конечно, отдельные замечания по условиям размещения в некоторых лагерях, большую часть бытовых вопросов удалось решить сразу.

В образовательных учреждениях Армянска сейчас идет подготовка к возвращению учащихся. Как сообщалось, внеплановые каникулы для школьников в Армянске объявили на две недели - до 16 сентября.