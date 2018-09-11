В Крыму будут расследовать махинации в электросетях Ялты
Крымские чиновники решили навести порядок в электроснабжении населенных пунктов полуострова. И для начала взялись за Южный берег Крыма.
- Дал министру поручение провести служебное расследование на предмет махинаций с техническими подключениями в Ялтинском РЭС с последующим увольнением всех, кто к этому причастен. Ситуацию необходимо взять на личный контроль, - написал Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
Так же глава Республики Крым Сергей Аксенов напомнил министру топлива и энергетики Крыма Вадиму Белику, что предприятие «Крымэнерго» должно выполнить поручение по установке индивидуальных приборов учета в товарищеских садовых кооперативах.
Такие меры позволят навести порядок при учете света.
- Люди должны понимать, за что они платят, до конца года эта работа должна быть завершена, - считает Сергей Аксенов.