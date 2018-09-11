В Симферополе поймали серийного больничного вора

СЕГОДНЯ 11:22 2018-09-11T11:22:51+03:00

Подозреваемый похитил ноутбук и отнес его в ломбард. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции Симферополя принесла заявление 27-летняя горожанка. Она пожаловалась, что в одной из поликлиник столицы у нее похитили ноутбук.

- По подозрению в совершении кражи был задержан ранее судимый за имущественные преступления 30-летний местный житель, - сообщает пресс-служба УМВД по Республике Крым.

Задержанный не стал отпираться и признался в содеянном. Чуть позже выяснилось, что подозреваемый причастен к еще трем похожим кражам из зданий государственных учреждений.

Злоумышленник рассказал, что похищенное добро он относил в ломбарды крымской столицы, сдавал, а деньги тратил по своему усмотрению.

На него за кражи завели сразу несколько уголовных дел. По ч.1 и 2 ст.158 УК РФ ему по максимуму грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Сейчас подозреваемый житель Симферополя находится под подпиской о невыезде.