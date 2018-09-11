За два дня жители Армянска и Перекопа не обращались в больницу с жалобами в связи с загрязнениями воздуха

СЕГОДНЯ 13:16 2018-09-11T14:43:13+03:00

На прошлой неделе местные жители ходили по городу в масках Фото: Надежда ДАЦЮК

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За последние двое суток от жителей Армянска и села Перекоп не поступало обращений в медицинские учреждения, связанных с воздействием внешней среды. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.

По данным Минздрава, помощь потребовалась 13 крымчанам за два дня, в Перекопе профилактический осмотр прошли 154 человека.

- Провели лабораторные исследования, ждем их результаты. Но в основном были обнаружены только хронические заболевания, которые у граждан уже были. Жители получили по ним консультации специалистов. Острых проявлений в связи с воздействием окружающей среды на данный момент практически не было, – отметил министр здравоохранения РК Александр Голенко.

По данным министра, 458 детей с родителями оздоравливаются в санаториях министерства здравоохранения. 25 детей с диагнозом бронхиальная астма 8 сентября были отправлены в детский костно-туберкулезный санаторий «им. А.А. Боброва».