Аксенов: "Северо-Крымский канал не будет открыт, пока не изберут вменяемую власть на Украине"
По его словам, при существующей ситуации и украинской власти открытие канала невозможно
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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Северо-Крымский канал может быть открыт, если на Украине появится вменяемая власть.
- Пока не изберут на Украине вменяемую власть, которая не воевать настроена, а что-то созидать, уверен, что Северо-Крымский канал открыт не будет, – сказал Аксёнов.
По его словам, при существующей ситуации и украинской власти открытие канала невозможно.
- Я думаю, что это бесперспективная ситуация до тех пор, пока их не переизберут, – подчеркнул глава Крыма.
Напомним, Украина перекрыла Северо-Крымский канал в 2014 году. Он обеспечивал 85% воды, необходимой полуострову.