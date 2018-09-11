Аксенов: "Северо-Крымский канал не будет открыт, пока не изберут вменяемую власть на Украине"

СЕГОДНЯ 14:12 2018-09-11T14:15:34+03:00

По его словам, при существующей ситуации и украинской власти открытие канала невозможно

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Северо-Крымский канал может быть открыт, если на Украине появится вменяемая власть.

- Пока не изберут на Украине вменяемую власть, которая не воевать настроена, а что-то созидать, уверен, что Северо-Крымский канал открыт не будет, – сказал Аксёнов.

По его словам, при существующей ситуации и украинской власти открытие канала невозможно.

- Я думаю, что это бесперспективная ситуация до тех пор, пока их не переизберут, – подчеркнул глава Крыма.

Напомним, Украина перекрыла Северо-Крымский канал в 2014 году. Он обеспечивал 85% воды, необходимой полуострову.