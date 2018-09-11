15 поселков Крыма остались без света из-за непогоды

СЕГОДНЯ 14:37 2018-09-11T14:42:26+03:00

Электроэнергии не было в Симферопольском, Сакском и Раздольненском районах

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В Симферопольском районе Крыма были частично обесточены из-за непогоды 11 населенных пунктов. Об этом сообщили в «Крымэнерго».

Так, из-за дождя были обесточены частично Николаева, Раздолье, Винницкое, Тепловка, Ключевое, Водное, Лекарственное, Пожарское, Трудолюбовка, Левадки и Чистенькое Симферопольского района.

Кроме того, света не было в дачном массиве Кефе в Феодосии, селах Приветное Сакского района, села Красноармейское, Овражное и Чехово Раздольненского района.

Электроснабжение восстановлено во всех поселках по состоянию на 8 утра. Утром без света оставалась только Алуша – энергетики выясняли, где находятся повреждения.